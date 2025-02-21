Türk çayındaki büyük tehlike. Ünlü markada tespit edildi. Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk çayındaki büyük tehlike. Ünlü markada tespit edildi. Bakanlık açıkladı

Türkiye’de çay tüketimiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine eklenen bir çay markasında gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Şubat’ta güncellenen 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde çarpıcı bir detaya yer verdi. Çay tüketiminin oldukça yaygın olduğu Türkiye’de, “Çay Süzerim Çay Time” markasına ait çayda gıda boyası tespit edildi.

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Bakanlık, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla belirli aralıklarla yaptığı duyurularla sağlığa zarar verebilecek gıda ürünlerini ifşa ediyor. Son açıklamada, bu çay markasının ürünlerinde doğallıktan uzak, sağlık açısından risk oluşturabilecek katkı maddelerinin kullanıldığı belirtildi.

Uzmanlar, çayın doğası gereği katkı maddesi içermemesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların tüketici sağlığı açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğini ifade ediyor.

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Bakanlık, tüketicileri güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarırken, çay üreticilerine yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu tür denetimlerin, sektördeki kalite standartlarını yükseltmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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Uzmanlar, doğal çayın renginin hafif bulanık olabileceğini ve aşırı parlak çay renklerinin kimyasal katkılar nedeniyle oluşabileceğini belirtiyor. Tüketicilere, açıkta satılan veya şüpheli ürünlerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

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