Türk çikolata devi iflasın pençesinde. Her markette kapış kapış satılıyor

Türkiye’nin çikolata pazarında önemli bir yere sahip olan Karnaval Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Ülkemizdeki enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, birçok işletmeyi olumsuz etkileyerek iflas riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Karnaval Çikolata’nın bu durumu, sektördeki belirsizliğin ve ekonomik sıkıntıların bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Karnaval Çikolata, Türkiye’nin en tanınmış çikolata markalarından biri olarak, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere hitap ediyor. Çikolata barlarından praline çeşitlerine kadar birçok ürünü, marketlerde sıkça yer alıyor. Şirket, kaliteli malzeme kullanımı ve yenilikçi ürünleriyle bilinse de, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, bu başarılı geçmişinin gölgesinde kalmasına neden oldu.

Son yıllarda Türkiye, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler ile mücadele ediyor. Bu durum, birçok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de ciddi sorunlar yaratıyor. Yükselen maliyetler, tedarik zinciri sorunları ve azalan alım gücü, şirketlerin finansal durumunu tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Karnaval Çikolata’nın konkordato ilan etmesi, bu ekonomik baskıların somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karnaval Çikolata’ya 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süre zarfında şirket, muhtemel hacizlere karşı korunacak.

Mahkeme, bu kararı alırken şirketin mali durumunu değerlendirmek amacıyla iki kişilik bir konkordato komiseri atadı. Bağımsız denetçi Mustafa Dağüstü ve icra iflas hukuku uzmanı Dr. Evren Kılıçoğlu, şirketin mali yapısını inceleyecek.

Karnaval Çikolata’nın durumu, 14 Ocak 2024’te yapılacak olan mahkeme incelemesine bağlı. Eğer şirket, bu tarihe kadar mali durumunu toparlayamazsa, iflas kararı verilebilir. Şirketin alacaklıları, 23 Ekim tarihine kadar mahkemeye itiraz ederek konkordato mühletinin gereksiz olduğunu kanıtlamaya çalışabilir. Bu süreç, Karnaval Çikolata’nın geleceğini belirleyecek kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.

Karnaval Çikolata’nın yaşadığı bu süreç, sadece kendi finansal durumu değil, aynı zamanda Türkiye çikolata sektörünün genel sağlığı açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisi altında olan birçok şirket gibi, Karnaval Çikolata’nın da nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.