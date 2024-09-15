Türk çocukları okullarda azınlık kaldı!

Şanlıurfa’da 750 bin öğrencinin 80 bininin Suriyeli olduğu ortaya çıktı!

Biz bunu söylediğimizde “yok artık Şanlıurfa’nın nüfusu ne ki” falan diye savunmaya geçenler oldu!

Bize bunu soranların Şanlıurfa’nın nüfusunun 2 milyondan fazla olduğunu bilmeme ihtimali yok!

Onlar “ümmet sevici”

Bu rakamlara inanmayanları şok edici bir gerçek, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan’a gelen belgeyle ortaya çıktı!

Neydi bu belge?

Ankara Altındağ’da ilkokula başlayan öğrencilerin sınıf listesiydi!

Bu listelere göre, bu okuldaki birinci sınıfa başlayan 137 öğrencinin 92’si yabancı!

Sadece 45 öğrenci Türk!

Yani Türk çocukları azınlığa düşmüş durumda!

Üniversitelerde durum ne dersiniz?

Orada da özel okullar, Türklerden daha ucuza okuma imkanı veriyor yabancılara!

Yabancı dediysek öyle Slav ırkları falan değil!

Ortadoğu’dan geliyor hemen hemen hepsi!

Gelenlerin kaçı geri dönüyor?

Neden dönsün ki, iş garantisi de veriliyor!

Devlet üniversiteleri deseniz, uluslararasılaşacağız diye diye yabancı öğrenci, öğretim üyesi topluyor Ortadoğu’dan!

Bugün bu durumdayız.

Peki 10 yıl sonra?

Biliyorsunuz Türk gençleri ekonomik kaygılarla kendilerine bir yuva bile kuramıyor!

Nasıl kursun ki!

Öyle böyle bir yuva kuran da bir en fazla iki çocuk yapabiliyor!

Nasıl yapsın ki!

“4 kişilik bir aile, 3 öğün simit çay yiyip içse aylık ortalama masrafları 9 bin TL.

Bu tutar asgari ücretin %52.93’ü, en düşük emekli maaşının ise %72’si.”

Bu nedenle Türklerde doğum oranı 1,45’e düştü!

Suriyelilerde ise bu oran 5,65!

Düşünün 10 yıl sonrasını!

30 kişilik sınıflarda 1 veya 2 Türk çocuğuna denk geleceğiz!

Bakın ABD, Irak ve Suriye’de demografik değişime savaşla yol açtı!

Türkiye’de ise “ümmet aşkıyla” bunu yapıyor!

Bu gerçeği görmemek için kör olmak gerekir!

Irak’ta kadim Türkmen illerini Türksüzleştiriyorlar!

Bunu zorla yaptılar. Tapu dairelerini yakıp yıktılar, bin yıllık tarihi eserleri parçaladılar!

Türklerin kültürel bağını kopardılar Kerkük’le Musul’la, Süleymaniye’yle!

Kerkük Valisini, Bağdat’ta bir otel odasında seçtirerek demokrasi yoluyla yapıyorlar bunu!

Suriye’nin kuzeyini de Araplardan temizlediler, PKK uzantılarına teslim ediyorlar!

Bunu yaparken Arapları da Türkiye’ye dolduruyorlar. Bir taşla iki kuş!

10 yıl sonra nüfusları 10-15 milyonu bulduğunda onlara da demokratik haklarını kullandırtacaklar Türkiye’de!

“Arapça resmi dil olsun” diye tutturacaklar!

Parti kurup meclise girecekler!

Zaten başımızdakiler yetmiyormuş gibi bir de bunlar çıkacak başımıza!

Devlette ikilik çıkarmak için ne varsa yapacaklar!

Yollara, tabelalara Arapça yazı yazmakla başlayacaklar işe!

Sonrası malum zaten!

Dolayısıyla,

“At çalındıktan sonra ağırın kapısını kapatmayalım!