Türk çocukları okullarda azınlık oldu. 137 öğrencinin 92'si yabancı

Şehit Onur Doğan İlkokulu’ndaki birinci sınıf listelerini yayınlayan Aslan, toplam 137 öğrencisinin 92’sinin yabancı, 45’inin Türk olduğunu vurgulayarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları öz yurdunda azınlık konumuna düştü. Devlet okulları yabancıların işgali altında” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencilerinin listesini yayınladı. Söz konusu listede, birinci sınıfta eğitim gören 137 öğrenciden 92’sinin yabancı, 45’inin Türk olduğu görüldü. Duruma tepki gösteren Zafer Partili Aslan, devlet okullarının artık göçmenlerin çocuklarına hizmet ettiğini belirterek “Bu durum kabul edilemez. Ankara’nın göbeğinde bir okulda göçmenler çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Türk çocuklarımız sınıflarda azınlık kaldı. Bu durumun sosyolojik sonuçlarını birkaç sene sonra çok ağır bir şekilde göreceğiz” diye konuştu.

“TÜRK ÇOCUKLAR ARAPÇA KONUŞMAYA BAŞLAYACAK”

AKP iktidarının göç politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Aslan, göçmen ailelerinin çocuklarının devlet okullarını doldurmaya başlamasıyla birlikte Türk eğitim sisteminin tehlikede olduğunu ifade etti. Aslan, “Sığınmacı sorunumuz artık bambaşka bir boyuta evrildi. Eğitim sisteminden başlayan bu çarpıklaşma ile birlikte bambaşka bir toplum inşa edilecek. Suriyeli ve Afgan göçmenler alaylı olarak sokak Türkçesi öğrense de bilgileri oldukça zayıf. Bu durumda okullarda azınlıkta kalan evlatlarımız, sınıfın çoğunluğunun anadiline öykünebilir. Türkiye’nin çocukları açıkça Araplaştırılmak isteniyor. Böyle giderse çift dile geçme ihtimalimiz var” diye konuştu.

“CUMHURİYET EĞİTİM SİSTEMİNE LEKE SÜRDÜRTMEYECEĞİZ”

Esmaül Hüsna Aslan, okullardaki göçmen sayısının artmasıyla birlikte eğitim sisteminin de bazı tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle giderse yakında sınıflarda Türk çocuk kalmayacak. Bu açıkça Cumhuriyet eğitim sistemimize bir darbe olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan adil, demokratik, halkçı, bilimsel, laik ve milli esaslarımızdan ödün vermeyeceğiz. Biz daha kendi çocuklarımıza yeterli sosyal desteği sağlayamazken bir de bu yabancı çocukların eğitim masraflarını mı karşılayacağız? Devlet bu bütçeleri gökten indirmiyor. Hepsi vatandaşın cebinden çıkıyor. Peki vatandaş cebindeki parayla Suriyelileri okutmak istiyor mu?

“ATATÜRK İLKELERİNİ DERS KİTAPLARINDAN ÇIKARAN İKTİDAR YİNE ŞAŞIRTMADI”

Kendi çocuklarını Fransız okullarında okuturken yerli ve milli eğitimden söz eden bakanları unutmadık. Atatürk ilkelerini ders kitaplarından çıkaranlar, elbette tüm bu istilayı da görmezden gelecektir. Ancak Zafer Partisi burada. Türkiye sığınmacılara yetecek bir ülke değil. Önce okula aç giden yüz binlerce çocuğumuzun karnını doyurmamız gerekiyor. Artık yeter!”