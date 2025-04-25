Türk define avcılarından asrın keşfi! “50 milyon dolara Hazreti İsa ve Meryem’in lahitlerini gösteririm”

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk define avcılarından asrın keşfi! “50 milyon dolara Hazreti İsa ve Meryem’in lahitlerini gösteririm”

Bursa'da yaşayan Türk define avcılarından asrın keşfi gerçekleşti. İddiaya göre Mustafa Uysal, yer altı şehrini hazine kaynadığı ifade etti. Uysal, “50 milyon dolara Hazreti İsa ve Meryem’in lahitlerini gösteririm” dedi.

Bursa'da emekli olmasının ardından define kazıları yapan Mustafa Uysal, iddiasına göre İznik'te olduğu düşünülen 1. Konsil'i Orhangazi'de buldu. Yaptığı kazıda bir yer altı şehri keşfettiğini, içinde ise lahit mezarlığı olduğunu söyleyen Uysal, ayrıca uzun koridorlarda çeşitli semboller olduğunu söyledi. Keşfinin Hristiyan alemi için çok önemli olduğunu belirtirken 50 milyon dolar karşılığında yer altı şehrinin yerini söyleyeceğini açıkladı.

"DEVLETTEN TALEBİM 50 MİLYON DOLAR"

Sır gibi sakladığı keşfini 50 milyon dolar karşılığında açıklayacağını söyleyen Mustafa Uysal, "Bahsetmiş olacağımız konu bütün dünyanın, Türkiye genelinde ve dünyadaki arkeologların bilim adamlarının, arayıp da bulamadığı, varsayımlar üzerine yapmış oldukları bir yer hakkında.

Bu yer 1. Konsil'in yapıldığı yer. 1. Konsil İznik'te kesinlikle yapılmadı. 1. Konsil'in yapıldığı yeraltı şehrini bulduk. İçerisinde Hazreti Meryem ve İsa, onları çevreleyen, 12 mihrap, onun karşısında Prenses Niken'in lahit mezar odasının oluşturduğu lahit mezar odası bulunuyor. Şu an biz orayı kapattık. Yıllardır da içine girilmiyor.

Devletten isteğimiz burasını gün yüzüne çıkartıp Türkiye ekonomisine can vermek. Taleplerim bellidir. Bu talepler karşılandığı takdirde devletin burada 3 veya 6 ay içerisindeki kendi imkanlarıyla bu yeri turizme kazandırabiliriz. Gün yüzüne çıkartabiliriz. Devletten benim talebim 50 milyon dolar. Başka bir talebim olmadı. 150 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyorum içindeki antikler tarihi eserleri saymıyorum" dedi.

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