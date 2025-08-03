Cumhuriyet, Türk kavramı üzerine kurulmuştur, bunu unutmayın.

Tehdit Türk kavramınadır. Cumhuriyet, Türk kavramı üzerine kurulmuştur ve değiştirilmek istenen Türk kavramıdır.

Adını bir türlü koyamadıkları sürecin başlatıcısı, M. Hareket Partisi Genel Başkanı “yeni bir millî kimlik”ten söz etmiştir. Cumhurbaşkanı bir konuşmasında defalarca Türk, Kürt, Arap demiştir. Meclis başkanı, bu ülkede iki millet varmış gibi, “Kürt’ün onuru, Türk’ün gururu” diyor. DEM, mitinglerine “ortak vatan” adını verdi.

Bu söylemler gösteriyor ki “Türk”ten farklı bir kimlik peşindedirler. Veya Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Türk milletine ortak arama niyetindedirler.

O hâlde tehdit Türk kavramınadır. Ana muhalefet aklını başına almalı ve tehdidi açıkça ortaya koymalıdır. Sadece cumhuriyet, sadece laiklik demekle olmaz. Hedef, Cumhuriyet’in Türk kimliğidir. Ana kolonların en önemlisi Türk kavramıdır. Öyleyse Türk demeden olmaz. Hele hele ikide bir “Kürt seçmen” demekle hiç olmaz. Ülkemiz Türk’tür, biz Türk’üz ve Türk olarak yaşamaya devam edeceğiz.

Ana muhalefetten de Türk kavramına vurgu yapmasını bekliyoruz. Türk demeden Atatürkçü de olunamaz. Atatürk’ün göğsünü kabarta kabarta en çok kullandığı, büyük bir coşkuyla kullandığı kavram Türk kavramıdır.

“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.”

Bu sözlerden şüpheniz var mı? Bu cümleler Atatürk’ün ağzından çıkmadı mı? Özellikle millî bayramlarda televizyonlardan sık sık işittiğimiz bu sözler yoksa Atatürk’ün değil mi? Yoksa o tiz ve heyecanlı ses Atatürk’e ait değil mi?

Şu sözleri de el yazısıyla yazmıştır Atatürk:

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünüyorsunuz. Bence de bundan daha büyük övünç olamaz. Peki siz Atatürk’ün bıraktığı noktada mısınız? Atatürk’ün Türklük aşkından uzak kalarak Atatürkçü olunabilir mi? Türk kavramını vurgulamadan Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünebilir misiniz? Yoksa, yoksa… “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” denirken Türk’ten başka bir milletin kastedildiğini mi sanıyorsunuz?

Birileri yakalarını bir yerlere kaptırmış gidiyor. Bir de sizin yakanızı toplamakla mı uğraşacağız? Kendinize gelin, siz Türk’sünüz, Cumhuriyet Halk Partisi Türk’tür. Bunun lamı cimi olmaz. Yalpalamak olmaz.

Karşınızdakini hâlâ tanıyamadınız mı? Komisyona balıklama atlıyorsunuz. Yalpalarsanız düşersiniz. Yalpalarsanız sizi düşürürler. Kendinize gelin ve Atatürk’ü yürüten gücün Türklük aşkı olduğunu hatırlayın. Hatırlayın ve bütün millete de hatırlatın.

Cumhuriyet, Türk kavramı üzerine kurulmuştur, bunu unutmayın.