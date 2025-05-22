Türk denizciler depreme denizde yakalandı. Yürekler ağza geldi. Dalgalar tekneyi böyle dövdü

Bu sabah Ege Denizi'nde saat 06.19'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin batı kıyılarında geniş bir alanda hissedildi.

AFAD verilerine göre, depremin merkezi Muğla’nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede, denizin 17,7 kilometre derinliğinde yer aldı. İzmir’den Antalya’ya kadar uzanan kıyı şeridinde paniğe yol açan sarsıntı, karada hafif hasarlara neden olurken, denizde seyir halinde olanlar için korku dolu anlar yaşattı.

Fethiye açıklarında seyreden Türk denizciler, depremin denizde yarattığı etkileri kamerayla kaydetti. Görüntülerde, dalgaların tekneleri şiddetli şekilde savurduğu, deniz yüzeyinin adeta çalkalandığı görülüyor.

Denizcilerden biri, “Bir anda tekne sallanmaya başladı, dalgalar yükseldi. Ne olduğunu anlamadık, yüreklerimiz ağzımıza geldi,” dedi. Videoda, teknenin kontrolünü sağlamaya çalışan mürettebatın çabaları ve dalgaların etkisiyle savrulan eşyalar dikkat çekiyor.

Deprem, Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar arasında da tedirginlik yarattı. İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya’da hissedilen sarsıntı, özellikle sahil kesimlerinde oturanları sokağa döktü. AFAD, şu ana kadar ciddi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirimi olmadığını, ancak bazı bölgelerde küçük çaplı maddi zararların rapor edildiğini açıkladı. Uzmanlar, depremin Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde gerçekleştiğini ve artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,1 olarak ölçerken, artçı sarsıntıların 3,0 ila 4,5 büyüklüğünde devam ettiğini duyurdu. Bölgede denizcilere ve kıyı sakinlerine yönelik uyarılar yapılırken, yetkililer vatandaşlardan panik yapmamalarını, resmi açıklamaları takip etmelerini istedi. Denizcilerin kaydettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak depremin denizdeki etkisini çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tsunami riskine karşı şu an için bir uyarı yayımlamazken, kıyı bölgelerinde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Deprem, bölgedeki turizm faaliyetlerini de etkiledi; bazı tekne turları geçici olarak durduruldu.