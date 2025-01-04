Türk devi 28 ülkeyi ezip geçti. Rakiplerine fark attı

Ayvalık merkezli Nova Vera, 28 ülkenin katıldığı uluslararası zeytinyağı yarışmalarının toplam puanlamada birinci olarak, dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi seçildi. Türkiye, bu başarıyla sektörde zirveye çıktı.

Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı üreticisi Nova Vera, 28 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda gösterdiği üstün performansla "dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi" unvanını kazandı.

EVOO World Ranking platformu verilerine göre, toplamda 35 farklı zeytinyağı yarışmasının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda, Nova Vera birinci oldu. Bu başarı, Türk markalarının uluslararası alandaki yükselişinin önemli bir simgesi olarak kaydedildi.

Firma kurucusu Bahar Alan, başarının ardında kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışlarının yattığını belirtti. "Başlangıçta bu noktaya gelebileceğimizi hayal bile edemezdik. Ancak her yıl çıtamızı yükselterek, 'ucuz ve çok üretmek' yerine, 'kaliteli ve sağlıklı üretmeyi' hedefledik," diyen Alan, bu prensiplerin meyvesini bugün aldıklarını söyledi.

Nova Vera'nın bu başarıyı elde etmesinin sektördeki önemi büyük. Firmanın dünya birinciliği, ilk kez bir Türk markasının böyle bir başarıya imza atmasını sağladı. Ayvalık’tan dünyaya yayılan bu başarı hikayesi, Türk zeytinyağının kalitesini global çapta bir kez daha gözler önüne serdi.

Firma, sadece iç pazarda değil, Japonya’dan Amerika’ya, İsviçre’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir ihracat ağı kurmuş durumda. Bahar Alan, hedeflerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla kitleye ulaşmak olduğunu belirterek, bu başarıyı daha büyük bir ivme ile devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

EVOO World Ranking, ödüllü sızma zeytinyağları ve zeytinyağı aromalı ürünlerin tanıtılmasını amaçlayan önemli bir platform. Dünya çapında katıldığı yarışmalarda dereceye giren zeytinyağları, bu sıralama ile global ölçekte ödüllendiriliyor.

Bu sayede tüketiciler, hangi zeytinyağlarının dünyada en çok ödüllendirildiğini, hangi türlerin öne çıktığını ve bu ürünlerin hangi bölgelerden geldiğini öğrenme fırsatı buluyor.