Türk devinden Dünya devi ile iş birliği kararı

Son yıllarda özellikle yurtdışında yaptığı yatırımlar ile gündem olan Türk devi Getir ile Dünya devi Uber ile işbirliği kararı aldı.

Türk devinden Dünya devi ile iş birliği kararı

Türkiye’nin hızlı teslimat uygulaması Getir, ABD’den Hollanda’ya 10 ülkede satın almalar yaptı, önemli projeler yürüttü.

Son birkaç yıldır bu ülkelerin bazılarından çekilse de Getir, bazı ülkelerdeki işlerini büyütmeye devam ediyor. Türk şirketi, ilk girdiği pazarlardan biri olan İngiltere için dünya devi Uber ile iş birliği kararı aldı.

getir2.jpg

İLK OLARAK İNGİLTERE

Türk hızlı market teslimat şirketi Getir ve Uber, birçok Avrupa ülkesindeki müşterilerin Getir'in ürün tekliflerinden sipariş vermek için Uber Eats uygulamasını kullanmasını sağlayacak yeni bir ortaklığı duyurdu.

uber-eats-turkiye.jpg

Bu ortaklık, şimdilik Birleşik Krallık'ta, önümüzdeki haftalarda diğer Avrupa ülkelerinde hayata geçirilecek ve Uber Eats kullanıcılarına 2.000'den fazla ürüne erişim sağlayacak ve teslimatların birkaç dakika içinde yapılması bekleniyor.

Ortaklığın bir parçası olarak Uber Eats müşterileri de yakın gelecekte Getir’in 1.2 milyar dolara satın aldığı Gorillas mağazalarından alışveriş yapma seçeneğine de sahip olacak.

Getir mağazalarının Uber Eats uygulamasına sunulması, bundan birkaç hafta sonra tamamlanacak ve Avrupa çapında milyonlarca kullanıcının, bu bağlantı aracılığıyla talep üzerine yiyecek teslimi alabileceği iddia ediliyor.

getir1.jpg
Getir geçtiğimiz günlerde beş ülkede 2.500 kişiyi, yani toplam işgücünün yüzde 10,9'unu işten çıkarmayı planlayan küresel bir yeniden yapılanma girişimini duyurdu.

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı