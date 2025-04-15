Türk devletleri AB ile skandal bir anlaşmaya imza attı

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma imzaladı.

AB, bu ülkelere Dört ülke 12 milyar euroluk yatırım yapacak. Ülkeler, BMGK'nın 541 ve 550 sayılı kararlarına uyma sözü verdi. AB'nin anlaşmasında Tacikistan'da yer aldı.

Halk TV'deki habere göre Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, taahhütlerini yerine getirip, KKTC'yi "işgalci güç" olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını kabul etti.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) üyeleri, Türkmenistan da teşkilatta gözlemci olarak yer alıyor.



BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 1983 tarihinde 541 sayılı kararı kabul ederek, KKTC'nin ilanını hukuken geçersiz olduğunu söyledi. Bu kararda, KKTC'nin ilanının GKRY'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aykırı olduğu söylenmiştir. Kararda, üye devletlere KKTC'yi tanımamaları çağrısında bulunulmuştur.

BM Güvenlik Konseyi, 11 Mayıs 1984 tarihinde 550 sayılı kararda da, KKTC'nin tanınmasına yönelik tüm girişimler kınanmıştır.