TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TDT'nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant'ta düzenlenecek TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıya, Sayın Bakanımızla birlikte TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilciler iştirak edecektir" denildi.