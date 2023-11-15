Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerinden yemeklerini yapmalarını isteyecek. MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı sonrasında Türk Devletleri Teşkilatı’na ilişkin ayrıntılar ve üye ülkeler merak ediliyor. Peki, Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?

MasterChef All Star'ın 150. bölüm fragmanında yarışmacılar Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin yemeklerini yapıyor. MasterChef fragmanı sonrasında ‘Türk Devletleri Teşkilatı nedir’ gibi sorular araştırılıyor. Peki, Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?

Türk Devletleri Teşkilatı'nın eski adı (Türk Konseyi) Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'dir. MasterChef All Star’ın yayınlanan fragmanı sonrasında merak edilen Türk Devleti Teşkilatına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Devletleri Teşkilatı; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye olduğu; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın ise gözlemci olduğu uluslararası kuruluştur. Türk devletlerinden oluşan bu kuruluşun amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmektir.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın temeli, 1992 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da ilki düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ile atılmıştır. 2006 yılında ise dönemin Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından teşkilat haline getirilmesi önerilmiş olup 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile konsey olarak yapılandırılmıştır.

12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesi sırasında Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Teşkilatın Genel Sekreterliği İstanbul'dadır. Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen İstanbul zirvesine ilk kez gözlemci ülke statüsünde katılan Türkmenistan, 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi'nde tam üye olacağı duyurulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise teşkilata gözlemci üye olarak katılmıştır.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA ÜYE ÜLKELER

Türkiye,

Özbekistan,

Kırgızistan,

Azerbaycan,

Kazakistan.

Gözlemci ülkeler:

Macaristan,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Türkmenistan.

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