Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kurulacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yüksek Mahkemeler Birliğinin kurulacağını açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kurulacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yüksek Mahkemeler Birliğinin kurulacağını açıkladı.

Akarca, "19 Ekim'de, Şuşa'da TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin kuruluşu için konferans düzenlenecek. Bu konferansta hem Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümünü kutlayacağız hem de TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin kuruluşuna giden ilk beyannameyi imzalayacağız. Daha sonra da bu birliğin tüzük çalışmalarını yapıp kuruluş işlemini tamamlayacağız. Böylece tüm Türk devletlerinin yüksek mahkemeleri arasında birlik kurulacak." bilgisini paylaştı.

Türk devletleri arasında ekonomik, siyasi, tarihi ve kültürel gelişmelerin yanında hukuk alanındaki gelişmeleri de hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Akarca, "Karşılıklı tecrübe aktarımı yaparak sistemlerimizi birbirine yakınlaştırmak ve kurumlarımız arasındaki gelişmeleri en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Akarca, temasları kapsamında Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev'le bir araya geldi.

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