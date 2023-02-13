Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘anneanne’ kelimesi. Anneanne kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

ANNEANNE NASIL YAZILIR?

Anneanne, annemizin annesine verilen isimdir. Anneanne kelimesi yazılışında en çok tereddütte bırakan nokta ise ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusudur.

Anneanne sözcüğü bitişik yazılır. Yani anne anne yazımı yanlış olup, anneanne doğru yazım şeklidir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ANNEANNE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre bu kelimenin doğru yazımı anneanne şeklindedir.

Anneanne sözcüğünün en çok karıştırıldığı ve bizleri ikilemde bırakan bir diğer noktası da anane şeklinin doğru olup olmadığıdır. Kelimeyi bazı kaynaklarda ve günlük yaşantımızda, konuşma dilinde anane şeklinde görebiliriz. Ancak bu yazım şekli yanlıştır.

Fakat anane kelimesi, genellikle örf ve adetleri kast etmek amacıyla kullanılır. Yani bu kelimeye de dilimizde bu şekilde yer verilir. Fakat anneanne kelimesi doğru olanıdır.