13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

Halk arasında pek çok kelimenin yazımı karıştırılmaktadır. Bunlardan biri de ‘Anneanne’ kelimesidir. ‘Anneanne’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:25
Takip Et

Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?
+
Aa
-

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘anneanne’ kelimesi. Anneanne kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre anneanne nasıl yazılır? TDK anane mi anneanne mi yazımı doğru?

ANNEANNE NASIL YAZILIR?

Anneanne, annemizin annesine verilen isimdir. Anneanne kelimesi yazılışında en çok tereddütte bırakan nokta ise ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusudur.

Anneanne sözcüğü bitişik yazılır. Yani anne anne yazımı yanlış olup, anneanne doğru yazım şeklidir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ANNEANNE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre bu kelimenin doğru yazımı anneanne şeklindedir.

Anneanne sözcüğünün en çok karıştırıldığı ve bizleri ikilemde bırakan bir diğer noktası da anane şeklinin doğru olup olmadığıdır. Kelimeyi bazı kaynaklarda ve günlük yaşantımızda, konuşma dilinde anane şeklinde görebiliriz. Ancak bu yazım şekli yanlıştır.

Fakat anane kelimesi, genellikle örf ve adetleri kast etmek amacıyla kullanılır. Yani bu kelimeye de dilimizde bu şekilde yer verilir. Fakat anneanne kelimesi doğru olanıdır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.