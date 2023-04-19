Türk Dil Kurumu'na göre art arda nasıl yazılır? TDK art arda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘art arda’ kelimesidir. ‘Art arda’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre art arda nasıl yazılır? TDK art arda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre art arda nasıl yazılır? TDK art arda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘art arda’ kelimesidir. ‘Art arda’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre art arda nasıl yazılır? TDK art arda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre art arda nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ART ARDA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin doğru yazılı “art arda” şeklinde kullanımı oluyor.

Yani sıklıkla yapılan yazım yanlışı “ard arda” bu kelimenin yanlış yazımı oluyor. Yine yapılan bazı yazım yanlışları ise şöyle ‘artarda’, ‘ardarda’ ve ‘artarta’.

Art arda kelimesinin örnekleri:

“Art arda dizdiği engelleri gittikçe büyültüyor”

“Art arda gelen ataklar golü beraberinde getirdi” DOĞRU KULLANIM

“Ard arda gelen ataklar golü beraberinde getirdi” YANLIŞ KULLANIM

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