Rekabet anlamlarında kullanılan aşık atmak deyiminin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre aşık atmak ne demek? TDK aşık atmak ne anlama geliyor?

AŞIK ATMAK NE DEMEK?

Farklı amaçlar altında birisi ile girilen yarışma aşık atmak üzerinden kullanılır. Bu yarışma karşı tarafa en az onun kadar iddialı olduğunu anlatmak amaçlı öyle çıkar. Böylesi rekabet ise aşık atmak deyimi üzerinden ele alınır.

Aşık atmak deyimi daha çok bir kişinin kendisinden daha üstün biriyle girmiş olduğu rekabet ya da yarışma üzerinden kullanılır. O kişi de yarışmaya çalışmak aşık atmak anlamı ile değerlendirilir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE AŞIK ATMAK NE DEMEK?

Birileri ile kıyasıya bir rekabete ve yarışmaya girmek aşık atmak deyimi üzerinden karşılık bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bu anlamı ile beraber gerçekleştirilen yarışma ve rekabeti ifade eder.

AŞIK ATMAK DEYİMİ ÖRNEKLERİ

‘’Onunla sakın aşık atma çünkü senden daha büyük.’’

‘’ Ne zaman buluşsalar ille onunla aşık atar.’’