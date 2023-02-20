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Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır? TDK’ye göre beyefendi mi beyfendi mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘beyefendi’ kelimesidir. ‘Beyefendi’ kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır? TDK’ye göre beyefendi mi beyfendi mi?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 19:02
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Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır? TDK’ye göre beyefendi mi beyfendi mi?

Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır? TDK’ye göre beyefendi mi beyfendi mi?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’beyefendi’ kelimesidir. ‘Beyefendi’ kelimesinin doğru yazılışı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır? TDK’ye göre beyefendi mi beyfendi mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre beyefendi nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE BEYEFENDİ NASIL YAZILIR?

Beyefendi kelimesi Türkçede saygı belirtmek amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra beyefendi TDK sözlüğünde "terbiyeli" anlamına da gelir.

Çoğu zaman beyefendi kelimesinin yazılışında farklı yazım yanlışları görürüz. Bu noktada kelimenin beyefendi mi beyfendi mi şeklinde yazılacağı da kafa karıştırıcı olabilir. Ayrıca kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağı konusunda da kafa karışıklığı olabilir.

Beyefendi yazımı TDK kuralları kapsamında "beyefendi" şeklindedir.

Konuşma dilinde aradaki /e/ sesi es geçilip "beyfendi" şeklinde söylense de kelimenin yazımı "beyefendi" şeklinde olmalıdır.

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