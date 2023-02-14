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  • Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘birçok’ kelimesidir. ‘Birçok ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:57
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Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’birçok’ kelimesidir. ‘Birçok’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır? TDK birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre birçok nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” olarak biliniyor.

Bu kelimenin doğru yazılı ise “birçok” şeklinde olmalı. Yani birçok birleşik yazılır ayrı şekilde kullanılmaz.

Birçok DOĞRU

Bir çok YANLIŞ

Türk Dil Kurumu’nun her şeyin yazılı ile ilgili verdiği örnekler şöyle:

‘’Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir.’’

‘’Birçok kez sana söyledim.’’

‘’Sigaranın zararları birçok kişi tarafından biliniyor.’’

Sonuç olarak birçok kelimesinin ayrı yazımı yanlıştır, kelimenin doğru şekilde yazılması için birleşik kullanılması gerekiyor.

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