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  • Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK 'bugün' birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK 'bugün' birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘bugün’ kelimesidir. ‘Bugün’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK bugün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:16
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Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK bugün kelimesi birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK 'bugün' birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘bugün’ kelimesidir. ‘Bugün’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır? TDK bugün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre bugün nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BUGÜN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun verdiği örneklere göre “bugün” kelimesi birleşik yazılır.

"Yarın bugünden o kadar da farklı olmayacak."

"Masalların yıllarca uzakları gösteren büyülü aynasına bugünün çocukları dudak bükerler." -

"Dün hastanedeydik, bugün işimizin başındayız."

“Bugün bana ise yarın sana”

“Bugün için bu kadarı yeterli, yarın yeniden toplanırız.”

BUGÜN AYRI YAZILIR MI?

Bugünün ayrı yazımı da mevcut. Belirli bir günü işaret ederek kullanıldığı durumlarda ayrı da yazılır.

1 Ekim'i işaret ederek "bu gün bana ne demiştin hatırlandı mı?

Yani "bu" işaret olarak kullanıldığında ayrı da yazılabilir.

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