Sıkça kullanılan kelimelerden biri olan demografik kelimesi anlamı en çok aranan kelimelerin başında geliyor. Fransızca kökenli demografik kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre demografik ne demek? TDK demografik ne anlama geliyor?

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan demografik, Türkçede nüfus bilimi ile ilgili olan tüm verileri ve analizleri tanımlamak için kullanılır.

DEMOGRAFİK NE DEMEK?

Sosyoloji biliminde de sıklıkla kullanılan demografik kelimesi, bir ülke ya da bölgedeki nüfusun tüm özellikleri anlamına gelir. Nüfus biliminde niceliksel ve niteliksel analizler yapılır. Örneğin bir ülkenin yaş ortalaması niceliksel bir bilgidir. İşsizlik ya da okuryazar oranı ise o ülkenin hem demografik hem de niteliksel bir özelliğidir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE DEMOGRAFİK KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre, nüfus yoğunluğu, göç ve doğum oranı gibi verilerin tamamına demografik ya da demografik özellik denir.

DEMOGRAFİK KELİMESİ NASIL KULLANILIR?

Demografik kelimesi birçok sözcükle birlikte terim anlamıyla kullanılır.

1- DEMOGRAFİK YATIRIM:

Nüfusun her yönden analiz edilip ona göre çeşitli kurumlara yatırım yapılması anlamına gelir. Örneğin genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde eğitime daha fazla bütçe ayırılır. Yaşlı nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerde ise sağlık harcamaları diğer ülkelere göre daha fazla olur

2- DEMOGRAFİK BAĞIMLILIK:

0- 14 yaş grubu ile 65 yaş ve üstü bağımlı nüfus olarak nitelendirilir. Demografik bağımlılık olarak da tanımlanan bu kavram, ekonomiye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamayan yaş gruplarını kapsar.