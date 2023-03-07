Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘doküman’ kelimesidir. ‘Doküman’ kelimesinin doğru yazımı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre doküman nasıl yazılır? TDK doküman mı döküman mı?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre doküman nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE DOKÜMAN NASIL YAZILIR?

Doküman kelimesi Fransızca “document” kelimesinden ödünçlenmiş ve Türkçeye uygun bir şekilde ifade edilen bir kelimedir.

Türk Dil Kurumuna göre belge anlamı taşıyan doküman kelimesi istenen bilgiyi kullanıcıların kolay anlayacağı şekilde, anlaşılır bir dille, güvenilir kaynaklardan alınan bilgileri içeren ve çoğu zaman resimler, grafikler veya diyagramlar dahil etmek için gerekli olan detaylı bir çalışmadır.

Günlük konuşmalardan resmî yazışmalara birçok alanda karşımıza çıkan doküman kelimesinin doğru yazılışı “doküman” şeklindedir.

DOKÜMAN MI, DÖKÜMAN MI?

Türk Dil Kurumu kaynaklarında doküman yazımı hakkında doküman mı yoksa doküman mı diye doğru yazılışı sıklıkla aranır.

Doküman kelimesinin "döküman" şeklinde yazılması bir yazım yanlışıdır.

Türk Dil Kurumunda yer alan bilgiye göre kelimenin doğru yazılışı “doküman”dır.