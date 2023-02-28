Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘duşakabin’ kelimesidir. ‘Duşakabin’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre duşakabin nasıl yazılır? TDK duşa kabin mi duş akabin mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre duşa kabin nasıl yazılır?

DUŞ KABİNİ NEDİR?

Duş kabini, duş veya banyo küvetinin etrafına takılan, suyun dışarıya sıçramasını önleyen, buharın içeride kalmasını sağlayan, alüminyum veya plastikten yapılmış çerçevelerine cam, mika vb. plastik malzeme yerleştirilmiş, ön panelleri bir ray üzerinde hareket edebilen bir kabin türü, banyo kabinidir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE DUŞAKABİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumuna göre ‘duşakabin’ yazımı doğru değildir.

Duşakabin kelimesinin doğru yazımı ‘duş kabini’dir.

DUŞAKABİN YANLIŞ

DUŞ KABİNİ DOĞRU