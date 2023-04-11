Türk Dil Kurumu'na göre hayıflanma ne demek? TDK hayıflanma ne anlama geliyor?

Genel olarak üzülmek anlamında kullanılan hayıflanma kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, hayıflanma ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre TDK hayıflanma ne anlama geliyor?

HAYIFLANMA NE DEMEK?

Farsça kökenli bir sözcük olan hayıflanma, hayf kökünden türetilmiştir. Hayıflanmak, maruz kalınan kötü bir durum karşısında eseflenmek ve üzüldüğünü belli etmek anlamına gelir.

Hayıflanma, birinin yaptığı bir şey ya da söylediği bir söz karşısında üzülmek demektir. Aynı zamanda yapılan bir şey yüzünden pişmanlık duymak anlamına da gelir. Pişmanlık ile hayıflanmak arasındaki yegane fark ise şu şekilde izah edilebilir.

Hayıflanmak ile serzenişte bulunmak sıklıkla birbirine karıştırılsa da farklı manalarda kullanılır. Serzeniş, daha çok şikayet etmek ve yakınmak anlamına gelirken, hayıflanma, üzüntü duymak ve gocunmak demektir.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE HAYIFLANMA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na göre hayıflanma kelimesinin iki sözlük anlamı vardır:

‘’İnsanın, bir durum ya da olay karşısında keyfinin kaçması, aşırı derecede üzülmesi.’’

‘’Kaçırılan fırsatlar ya da yerine getirilmeyen şeyler için eseflenmek.’’

Örnek Cümleler:

‘’Bu kadar hayıflanacağını bilseydim seni de sinemaya götürürdü.’’

‘’Annem, bizimle Ankara'ya gelemeyeceği için hayıflanmaya başladı.

‘’Önüne çıkan her fırsatı geri tepip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi hayıflanamazsın!’’

‘’Teyzeme edilen hakaretler onu kızdırmak yerine yalnızca hayıflanmasına neden oldu.’’