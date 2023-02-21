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Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır? TDK her biri birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘her biri’ kelimesidir. ‘Her biri ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır? TDK her biri birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:06
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Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır? TDK her biri birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır? TDK her biri birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’her biri’ kelimesidir. ‘Her biri’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır? TDK her biri birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her biri nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HER BİRİ NASIL YAZILIR?

Yazım hatası en sık yapılan kelimeler içerisinde her biri sözcüğü geliyor. Her ve biri kelimelerinin bir araya gelmesi ile kendi yapısında bir anlam ifade eden bu sözcük, ayrı şekilde yazılmaktadır. Özellikle TDK üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda, bu kelimenin ayrı yazılması gerektiği öne çıkıyor.

Anlamını etkin bir şekilde ortaya çıkarabilmesi için, tek başına cümle içerisinde mutlaka ayrı yazılmalıdır.

Her biri (Doğru)

Herbiri (Yanlış)

Yukarıdaki gibi bir kelime de olduğu gibi ayrı biçimde ele alınarak bu kelimenin anlamı üzerinden doğru yazımı kullanılabilir.

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