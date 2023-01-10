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  • Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘her gün’ kelimesidir. ‘Her gün’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK her gün nasıl yazılır? Her gün birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:31
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Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ’her gün’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK her gün nasıl yazılır? Her gün birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TÜRK DİL KURUMU TDK HER GÜN YAZILIŞI NASILDIR?

Türk Dil Kurum sözlüğü içerisinde bu kelimenin anlamı “süreklice, sürekli olarak” belirtilmiş durumda. Yine aynı şekilde kelimenin yazılışı ise ‘her gün’ şeklinde olarak ifade edilmiştir.

Türk Dil Kurumu’nun TDK sözlüğünde yer alan ifadelere göre bu kelime ayrı şekilde yazılır. Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış yapmaktadırlar.

HER GÜN YAZIMI ÖRNEKLERİ

Her gün DOĞRU

Hergün YANLIŞ

Örnek 2 Her gün aynı şeyi yapmaktan bıkmadın mı?

Örnek 3 Her gün dişlerini fırçalaman gerekir

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