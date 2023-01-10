Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ’her gün’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK her gün nasıl yazılır? Her gün birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TÜRK DİL KURUMU TDK HER GÜN YAZILIŞI NASILDIR?

Türk Dil Kurum sözlüğü içerisinde bu kelimenin anlamı “süreklice, sürekli olarak” belirtilmiş durumda. Yine aynı şekilde kelimenin yazılışı ise ‘her gün’ şeklinde olarak ifade edilmiştir.

Türk Dil Kurumu’nun TDK sözlüğünde yer alan ifadelere göre bu kelime ayrı şekilde yazılır. Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış yapmaktadırlar.

HER GÜN YAZIMI ÖRNEKLERİ

Her gün DOĞRU

Hergün YANLIŞ

Örnek 2 Her gün aynı şeyi yapmaktan bıkmadın mı?

Örnek 3 Her gün dişlerini fırçalaman gerekir