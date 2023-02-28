28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘her gün’ kelimesidir. ‘Her gün ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:38
Takip Et

Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?
+
Aa
-

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’her gün’ kelimesidir. ‘Her gün’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HER GÜN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurum sözlüğü içerisinde bu kelimenin anlamı “süreklice, sürekli olarak” belirtilmiş durumdadır.

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı ise “her gün” şeklinde olarak ifade edilmiştir.

Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış oluyorlar.

Her gün DOĞRU

Hergün YANLIŞ

ÖRNEK 1 Her gün aynı şeyi yapmaktan bıkmadın mı?

ÖRNEK 2  Her gün dişlerini fırçalaman gerekir

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
3
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
4
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
7
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.