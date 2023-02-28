Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’her gün’ kelimesidir. ‘Her gün’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır? TDK her gün birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre her gün nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HER GÜN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurum sözlüğü içerisinde bu kelimenin anlamı “süreklice, sürekli olarak” belirtilmiş durumdadır.

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı ise “her gün” şeklinde olarak ifade edilmiştir.

Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış oluyorlar.

Her gün DOĞRU

Hergün YANLIŞ

ÖRNEK 1 Her gün aynı şeyi yapmaktan bıkmadın mı?

ÖRNEK 2 Her gün dişlerini fırçalaman gerekir