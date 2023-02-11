Türk Dil Kurumuna göre hiç kimse nasıl yazılır? TDK hiç kimse birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘hiç kimse’ kelimesi. Hiç kimse kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK hiç kimse nasıl yazılır? Hiç kimse birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?

Hiç kimse kelimesi gün içinde oldukça sık kullanılır ve anlam bakımından "Bir kişi bile, kimsecik" anlamını ifade eder.

Sıklıkla yanlış yazılan bu kelimeyi çoğu kişi birleşik kullanılır. Ancak hiç kimse doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır.

Hiç kimse TDK yazım kuralları çerçevesinde ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir.

-HİÇKİMSE YANLIŞ

-HİÇ KİMSE DOĞRU