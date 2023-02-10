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  • Türk Dil Kurumuna göre hiçbir nasıl yazılır? TDK hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre hiçbir nasıl yazılır? TDK hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘hiçbir’ kelimesidir. ‘Hiçbir’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK hiçbir nasıl yazılır? Hiçbir birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:31
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Türk Dil Kurumuna göre hiçbir nasıl yazılır? TDK hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre hiçbir nasıl yazılır? TDK hiçbir birleşik mi, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘hiçbir’ kelimesi. Hiçbir kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK hiçbir nasıl yazılır? Hiçbir birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde yer alan bilgilere göre bu kelime “Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz” anlamına geliyor.

Örnek olaraksa "Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi" örneği verilmiş.

TDK HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin doğru yazılışı ise birleşik şekilde yazılmış olanı. Yani hiçbir kelimesinin birleşik yazımı doğru “hiç bir” şeklinde yazılması yanlış kullanım oluyor.

-Hiçbir DOĞRU

-Hiç bir YANLIŞ

ÖRNEK 1: Öfkelendiğinde hiçbir şeyi gözü görmüyordu.

ÖRNEK 2: Acıktığımda hiçbir yemeği ayırt etmem.

ÖRNEK 3: Hiçbir çocuk mutsuz olmamalı.

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