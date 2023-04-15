Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘hoşça kal’ kelimesidir. ‘Hoşça kal’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre hoşça kal nasıl yazılır? TDK ‘hoşça kal’ birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre hoşça kal nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?

Vedalaşan insanların birbirlerine iyi dileklerini ifade etmek için kullandıkları hoşça kal kelimesinin doğru yazılışı, birçoğu için bir merak konusudur. Konuşurken fark edilmeyen dil bilgisi kuralları, yazı dilinde belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Her ne kadar dilimizde bazı birleşik kelimeler bulunsa da hoşça kal aslında onlardan biri değildir.

Hoş çakalın anlamı ise "veda etmek" olarak ifade edilebilir. Birbirinden ayrılan iki taraf, bu kelime grubunu karşılıklı olarak güzel temennilerde bulunmak için söyler.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiği üzere bu kelime grubunun, "hoşça kal" olarak ayrı yazılması gerekir.

HOŞÇA KAL YAZIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

‘'Ayça'nın annesi evden ayrılırken bana bir hoşça kal bile demedi.’’

‘’Umarım seninle en kısa süre içinde tekrar görüşürüz, şimdilik hoşça kal.’’

‘’Hoşça kal benim canım arkadaşım, seni tanımak çok güzeldi.’’

‘’Misafirlere hoşça kalın demeden gitme!’’

‘’İşten ayrılmadan önce çalışma arkadaşlarıma bir hoşça kalın demek istiyorum.’’