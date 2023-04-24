Türk Dil Kurumu'na göre iş birliği nasıl yazılır? TDK iş birliği birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘iş birliği’ kelimesidir. ‘İş birliği’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre iş birliği nasıl yazılır? TDK iş birliği birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre iş birliği nasıl yazılır? TDK iş birliği birleşik mi ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘iş birliği ’ kelimesidir. ‘İş birliği’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre iş birliği nasıl yazılır? TDK iş birliği birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre iş birliği nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?

Çıkarları doğrultusunda bu yolda insanları birleştiren durum iş birliği olarak ifade edilir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından, elbirliği ile yapılan bir durum ya da iş olarak öne çıkar.

Ele alınan bu anlamları ile beraber işbirliği kelimesi ayrı olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime, ‘İş birliği’ şeklinde cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.

İŞ BİRLİĞİ (Doğru)

İŞBİRLİĞİ (Yanlış)

Mutlaka doğru şekilde iş ve birlik kelimesinin bir araya gelmesi ile beraber ayrı olarak yazılması gerekir. Aksi takdirde yazım hatası üzerinden cümle içerisinde kurulum ile beraber yanlış ele alınmış olur.

İş birliği kelimesi örnekleri:

‘’Şirketler büyük bir iş birliği içerisine girdi.’’

‘’Bu çalışma adına iş birliği yapmamız büyük öneme sahiptir.’’

‘’Her konuda benimle iş birliği yaptığınız için teşekkür ederim.’’

Görüldüğü üzere yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi, ayrı olarak iş birliği kelimesi ele alınabilir ve kullanılabilir. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber yaygın şekilde kullanılan sözcükler içerisinde bulunduğunu eklemek mümkün. Türk Dil Kurumu üzerinde yazım hatasına düşmemek için birleşik ile alınması unutulmamalıdır.

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