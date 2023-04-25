Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘işbaşı ’ kelimesidir. ‘İşbaşı’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre işbaşı nasıl yazılır? TDK işbaşı birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre işbaşı nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İŞBAŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''işbaşı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımı örneklerle açıklanmıştır.

İŞBAŞI KELİMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

''Yarın sabah işbaşı yapıyorum.''

''Daha işbaşı yapmadan vukuat çıkarttı.''