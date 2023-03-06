Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’iyi ki’ kelimesidir. ‘İyi ki’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre iyi ki nasıl yazılır? TDK iyi ki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre iyi ki nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE İYİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun internet adresinde yer alan sözlükte ‘iyiki’ kelimesi için arama yapıldığında “böyle bir sözcük bulunamadı” uyarısı veriliyor.

Dolayısıyla “iyi ki” kelimesinin yazılışı TDK’ya göre “iyi ki” şeklinde yani ayrı olmalı.

İyi ki’nin kelime anlamı olarak ise ‘güzel bir rastlantı, ne mutlu’ açıklaması kullanılıyor.