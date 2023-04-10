Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘komünist’ kelimesidir. ‘Komünist’ kelimesinin doğru yazımı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre komünist nasıl yazılır? TDK komünist mı kominist mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre komünist nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE KOMÜNİST NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışları ile ilgili her gün binlerce kez sorgulama yapılmaktadır. Komünist kelimesi de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre komünist kelimesinin doğru yazımını sizler için derledik.

KOMÜNİST NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ''Komünist'' olarak yazılmaktadır.