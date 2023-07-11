Türk Dil Kurumu'na göre maalesef nasıl yazılır? TDK maalesef mi malesef mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘maalesef’ kelimesidir. ‘Maalesef’ kelimesinin doğru yazılışı malesef mi yoksa maalesef mi merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre maalesef nasıl yazılır? TDK maalesef mi malesef mi?

Türk Dil Kurumu'na göre maalesef nasıl yazılır? TDK maalesef mi malesef mi?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘maalesef’ kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre maalesef nasıl yazılır? TDK maalesef mi malesef mi?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre maalesef nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ‘MAALESEF’ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’na göre 'maalesef' kelimesi “üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki” anlamlarına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre “üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki” anlamlarına gelen bu kelime “maalesef” şeklinde yani iki tane “a” harfi kullanılarak yazılır.

TDK’nin kendi adresinde verdiği örnek cümle ise şöyle:

Farklı örneklerle kelimenin doğru ve yanlış kullanımına yer verilecek olursa…

“Maalesef çok çalışmama rağmen istediğin notu alamadım” DOĞRU KULLANIM

“Malesef çok çalışmama rağmen istediğim notu alamadım” YANLIŞ KULLANIM

Buna göre bu kelimeyi tek “a” harfi ile kullanmak yanlış kullanım oluyor. Bu nedenle kelimeyi yazarken iki tane “a” harfinin kullanılması gerekiyor.

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