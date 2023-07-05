İlk kez Antik Yunan filozofları tarafından kullanılan manifesto kelimesi günlük hayatta da sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre manifesto ne demek? TDK manifesto ne anlama geliyor?

MANİFESTO NE DEMEK?

Manifeste kelimesinden türetilmiş olan Manifesto sözcüğü Latince kökenlidir.

İlk kez Antik Yunan filozofları tarafından kullanılan manifesto kelimesi, kurallar bütünü ve beyanname anlamına gelir.

Kültürel ya da politik bir oluşumun kurallarının yazılı olduğu listeler de manifesto olarak adlandırılır.

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir.

Örneğin yeni bir edebiyat dergisinin kurulma amacını, misyonunu ve hedeflerini belirlediği 10 maddelik bir liste, manifestodur. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur.

Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir.

Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MANİFESTO NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda göre manifesto, bir kitleye yeni bir oluşum ya da hareket hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan bildiri anlamına gelmektedir.

Manifesto kelimesi deklarasyon sözcüğü ile yakın anlamlıdır. Her ikisinde de yeni bir duyuru yapılır. Manifestonun deklarasyondan farkı maddeler hallinde yani liste şeklinde yazılmasıdır.

Türk Dil Kurumu’nda göre manifesto, gemilerin gümrük yönetimine vermekle yükümlü olduğu resmi belgedir.