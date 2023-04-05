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Türk Dil Kurumu'na göre melankolik ne demek? TDK melankolik ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz melankolik kelimesi genel olarak depresif, karamsar anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kuruma göre melankoli kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre melankoli ne demek? TDK melankolik ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:59
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Türk Dil Kurumu'na göre melankolik ne demek? TDK melankolik ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu'na göre melankolik ne demek? TDK melankolik ne anlama geliyor?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Genel olarak alçak gönüllü anlamında kullanılan melankolik kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, melankolik ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre TDK melankoli ne anlama geliyor?

MELANKOLİK NE DEMEK?

Hem günlük hayatta hem de roman ve öykü gibi olay yazılarında sık sık kullanılan melankoli kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin orijinali ''Méláncolique'' şeklinde yazılır.

''Melan'' Eski Yunanca da kara ve kasvetli demektir.

Genellikle ruh hali umutsuz olan kişiler için melankolik kelimesi kullanılır.

Edebiyat, sinema ve müzik gibi farklı sanat dallarında kullanılan melankolik kelimesi iki farklı anlama gelir. İlk anlamı, birisine umutsuzca aşık olan, kara sevdaya tutulmuş kimsedir. Melankolik kelimesi günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılmaktadır.

Melankoli kelimesi mecazi olarak, aşırı hassas, duygusal ve kırılgan kimse anlamına gelir.

Melankolik bir kişiliğe sahip olan kişiler insanlarla çok fazla iletişim kurmaz. Genelde herkesi mutlu eden şeyler, onları keyiflendirmez. Gelecek konusunda endişeli olan melankolik insanlar duygusal ve içine kapanıktır.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE MELANKOLİK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na göre melankolik, aşkı karşılıksız kalmış olan kimse. Kara sevdalı, platonik aşık.

Türk Dil Kurumu’na göre melankolik kelimesinin mecazi anlamı ise yaşama sevinci olmayan, olaylara ve kişilere karşı hep negatif yaklaşan kişi.

Melankolik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler: Karamsar, depresif, kötümser.

 

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