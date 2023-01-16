Men Dakka Dukka deyişi Arapça olmakla birlikte günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Men Dakka Dulla deyişinin nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre Men Dakka Dukka ne demek? TDK Men Dakka Dukka anlamı nedir, nasıl yazılır?

Arapçada ''Dakk'' kapı çalmak, dakka ise kapıyı çalan kişi anlamına gelir. Bir bahçıvan ile halifenin hikayesinde geçen söz, birçok öykü kitabında ve masalda da kullanılmıştır. Peki, Türk Dil Kurumuna göre Men Dakka Dukka ne demek?

MEN DAKKA DUKKA NE DEMEK ?

Men Dakka Dukka, birinin kapısını çalanın kapısı çalınır anlamına gelir. Bu atasözünde geçen ''kapı çalmak'' kelimesi, bir insanın hayatı boyunca yaptıkları anlamına gelir. Eğer bir kişi, diğer insanlara karşı yardımsever bir tutum sergilerse, o da insanlardan yardım görür. Eğer biri, diğer insanlara kötülük yaparsa, bunun bedelini er ya da geç mutlaka öder.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE MEN DAKKA DUKKA NE DEMEK?

Dakka - Kapı çalan, yapan, eden.

Dukka - Kapısı çalınan, maruz kalınan.

Dilimizde Men Dakka Dukka ile eş ve yakın anlamlı olarak kullanılabilecek birçok söz vardır. Bunların başında günümüzde de sıklıkla kullanılan ''Ne Ekersen Onu Biçersin'' atasözü geliyor. Bu söz ile istisnasız herkesin eninde sonunda yaptıklarının karşılığını göreceği ifade edilir.

Bu atasözü ile yakın anlamlı diğer deyişler ise şu şekilde sıralanabilir:

Gülme komşuna gelir başına.

Etme bulma dünyası.

MEN DAKKA DUKKA KELİMESİ NASIL KULLANILIR?

Örnek Cümleler:

1- Sen hiç merak etme, boşuna ''men dakka dukka'' dememişler. Er ya da geç yapan, yaptığını bulur.

2- Men Dakka Dukka sözü yerine Eden Bulur sözünü kullanmayı tercih ederim.