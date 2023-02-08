Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan deprem bölgelerine ilişkin mücbir sebep hali ilanından sonra mücbir sebep hali ne demek merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre Mücbir sebep hali ne demek? TDK mücbir sebep hali ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerinin ardından büyüklüğündeki Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında mücbir sebep halinin ne anlama geldiği araştırılıyor.

TDK MÜCBİR SEBEP HALİ NE DEMEK?

Mücbir sebep hukuki bir terimdir.

Mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylardır.

Deprem nedeniyle mağduriyetleri bulunan bölgeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklamada, "Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALMAK NE DEMEK?

Mücbir sebep ifadesi, sözlük anlamı olarak istem dışı gelişen olaylar neticesinde ortaya çıkan beklenmedik ani durumları ifade eder. Hukuki olarak sık kullanılan bu terim, sözleşme ve taahhüde dayalı sorumlulukların elde olmayan sebeplerden ötürü yerine getirilememesi anlamını da taşır.

MÜCBİR SEBEPLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Mücbir sebebin en belirgin özelliği, kişinin iradesi dışında meydana gelen kaçınılamaz ve karşı konulamaz bir olay olmasıdır. Nitekim, mücbir sebepler, insanın iradesi ve ihtiyarı dışında meydana gelen tesadüfi olaylardır.

MÜCBİR HALLER NELERDİR?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.

MÜCBİR SEBEBİN VARLIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Yargıtay kararlarına ve öğretideki değerlendirmelere göre mücbir sebebin unsurları;

-Öngörülemez olması,

-Tarafların kontrolü dışında meydana gelmesi,

-Mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde illiyet bağıyla ifa güçlüğü/imkânsızlığı oluşturması olarak ifade edilebilir.