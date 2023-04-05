Türk Dil Kurumu'na göre mütevazı ne demek? TDK mütevazı ne anlama geliyor?

Genel olarak alçak gönüllü anlamında kullanılan mütevazı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, mütevazı ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre TDK mütevazı ne anlama geliyor?

MÜTEVAZI NE DEMEK?

Mütevazı kelimesinin sözlükteki anlamı gösterişsiz ya da alçak gönüllü olarak ifade edilir. Gösterişsiz ya da alçak gönüllü olma durumu genellikle kişi için bulunmuş olduğu karakter yapısına göre ifade edilir. Yaptığı işlerle ya da kendisi ile övünmeyen, gösteriş yapmayan ve alçak gönüllü kişileri ifade etmek için mütevazı kelimesi kullanılmaktadır.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE MÜTEVAZI NE DEMEK?

Mütevazı kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre daha farklı anlamlara sahiptir. Birbirine paralel olan matematik biliminde de paralel olan ifadesi ile açıklanan mütevazı kelimesi günlük hayatımızda daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu’na göre mütevazı kelimesinin anlamları şunlardır:

-Birlerine paralel anlamını ifade eden sıfat.

-Gösterişsiz, alçak gönüllü anlamında olan sıfat.

Mütevazı kelimesi ile ilgili örnek cümleler ise şunlardır:

‘’O kadar mütevazı bir kadındır ki asla sesini çıkarmaz.’’

‘’Bugün okulda öğrencilere mütevazı olmanın gerekliliğinden bahsettim.’’