Halk arasında muvafakat name ve muvafakat belgesi olarak sıkça kullanılan muvafakat kelimesi resmi evraklar için kullanılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumuna göre muvafakat ne demek? TDK muvafakat nasıl yazılır?

MUVAFAKAT NE DEMEK?

Muvafakat, razı olma, uygun bulma anlamına gelmektedir. Halk arasında muvafakat belgesi muvafakat name olarak adlandırılmaktadır.

Muvafakat, resmi işlemler sırasında kullanılmak amacı ile onay almak, izin ya da kabul edilme belgesine muvafakat belgesi denmektedir. Resmi işlemler süresince kurumlar arası belgenin temin edilmesi talep edilmektedir.

Yapılacak işlem için muvafakat belgesi almak, yapılmak istenen işlemin gerçekleşmesinde bir sorun ya da problem olmadığına ve kurumun bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlamına gelmektedir.

TDK MUVAFAKAT NASIL YAZILIR?

Dilimize Arapça dilinden geçmiş muvafakat, vefk kelimesinden türetilmiştir. Vefk sözcük anlamı uygun gelmek manasına gelir.

Muvafakat ise, uyumlu ve uygun demektir. Kelimenin eş anlamı uzlaşmaya varmak, ortak karar vermek ve münasip bulmak gibi birçok anlam ifade etmektedir.

MUVAFAKATLI ADRES NE DEMEK?

Muvafakatlı adres bildirmek, bir kişinin, karşı taraftan bir şahıs veya şahısların kayıtlı olduğu adrese bildirimde bulunması ve o adreste oturan kişinin bu bildirime izin vermesi şeklinde gerçekleştirilen adres bildirimine muvafakatlı adres bildirimi denmektedir.