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  • Türk Dil Kurumuna göre önsöz nasıl yazılır? TDK önsöz birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre önsöz nasıl yazılır? TDK önsöz birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’önsöz’’ kelimesidir. ‘Önsöz’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK önsöz nasıl yazılır? Önsöz birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:14
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Türk Dil Kurumuna göre önsöz nasıl yazılır? TDK önsöz birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre önsöz nasıl yazılır? TDK önsöz birleşik mi, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘önsöz’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK önsöz nasıl yazılır? Önsöz birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Roman, öykü gibi kurgusal metinlerin ve makale, anlatı gibi düşünce yazılarından oluşan kitapların ilk sayfasında yer alan açıklama yazısına ön söz denir. Mukaddime ve dibace kelimeleriyle eş anlamlı olan Ön söz, eser sahibi tarafından değil başka bir yazar tarafından kaleme alınır. Sadece eser hakkında bilgi veren ön sözler olduğu gibi, okura yazarın hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler sunan ön sözler de mevcuttur.

ÖNSÖZ TDK DOĞRU YAZILIŞI NASIL?

TDK'ya göre önsöz kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir: ''Ön Söz''

Kelimenin Doğru Yazılışı Ön Söz değil Önsöz şeklindedir.

Önsöz Kelimesine Örnek Cümleler

1- Ön sözünü okuyunca bu kitabın tam benlik olduğunu hemen anladım. (Doğru)

2- Yeni kitabımın ön sözünün sizin gibi değerli bir yazar tarafından yazılmış olması beni çok mutlu etti. (Doğru)

3- Bu romanının önsözünü daha çok deneme türündeki eserlerinden tanıdığımız Orhan Burian yazmış. (Yanlış)

Not: Bazı kitapların son sayfalarında, okurlar için kitabın kısa bir değerlendirmesini yapan ve genellikle birkaç sayfadan oluşan yazılar yer alır. Bu yazılara son söz adı verilir. Son söz kelimesi de ön söz gibi ayrı yazılır.

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