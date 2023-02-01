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Türk Dil Kurumuna göre oysa ki nasıl yazılır? TDK oysa ki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘oysa ki’ kelimesidir. ‘Oysa ki’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre oysa ki nasıl yazılır? TDK oysa ki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:49
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Türk Dil Kurumuna göre oysa ki nasıl yazılır? TDK oysa ki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre oysa ki nasıl yazılır? TDK oysa ki birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ’oysa ki’ kelimesi. ‘Oysa ki’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre oysa ki nasıl yazılır? TDK oysa ki birleşik mi ayrı mı yazılır?

OYSAKİ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Oysaki kelimesi birleşik bir şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta çok kullanılan bu kelime, yazılırken de doğru yazılmalıdır. Yazı kalitesini yükseltmek için mutlaka bitişik yazılmalıdır.

OYSAKİ TDK DOĞRU YAZILIŞI NASILDIR?

Pek çok kelimenin yazılışı kişiler tarafından yanlış biliniyor. Kişiler yazı yazarken yaptıkları bu yazım yanlışlarıyla yazılarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. En çok yanlış yapılan oysa ki kelimesinin nasıl yazıldığı çok araştırılıyor. Bu kelime "oysaki" şeklinde yazılması doğrudur.

"Oysaki seni çok sevmiştim" örneğinde görüldüğü gibi doğru şekilde yazılmalıdır.

"Oysa ki" olarak ayrı yazılması bu kelimeyi yanlış yazmaktır.

TDK açıklamasında "Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu örnekler­den çünkü sözünde ek aynı zamanda küçük ünlü uyumuna uymuştur." örneğine yer veriyor.

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