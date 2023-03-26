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  • Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘peşpeşe’ kelimesidir. ‘Peşpeşe’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:01
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Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’peşpeşe’ kelimesidir. ‘Peşpeşe’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır? TDK peşpeşe birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre peşpeşe nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE PEŞPEŞE NASIL YAZILIR?

Peş peşe kelimesi Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına göre “arka arkaya” manasında kullanılıyor. Bir olayın veya durumun ardı ardına gerçekleştiğini belirtmek için kullanılan peş peşe yazılışı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında bulunuyor.

Peş peşe kelimesi TDK’ya göre yazılışı ayrı olmalıdır. Yani 'peşpeşe' değil, 'peş peşe' olmalıdır.

Örneklerle anlatılacak olursa TDK’nın internet adresinde verdiği örnek şöyle:

''Peş peşe sıralanan mizansen bozukluklarıyla, kötü okunan replikleriyle bu piyes baştan başa fiyaskoydu." - Cahit Uçuk

''Peş peşe goller bulan temsilcimiz beraberliği sağladı.''

 ''Peş peşe gelen aksiliklerden sıkıldım.''

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