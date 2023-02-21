Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’sarımsak’ kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumuna göre sarımsak nasıl yazılır? TDK sarımsak mı sarmısak mı?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre sarımsak nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SARIMSAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin en doğru şekilde yazılış hali sarımsak olarak ifade edilir.

Özellikle ‘ı’ ve ‘m’ harflerine çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu harflerin yer değiştirmesi ile birlikte ortaya çıkan yazım hatası, aynı zamanda okuma hatasına dönmektedir. Bunun önüne geçmek için ise sarmısak yerine, sarımsak biçiminde yazarak doğru şekilde kullanılmalıdır.

SARIMSAK MI SARMISAK MI?

Bu kelimenin bir doğru bir de yanlış yazımı üzerinden günlük yaşamda kullanıldığını ifade etmek gerekir.

- SARIMSAK (DOĞRU)

- SARMISAK (YANLIŞ)

Yukarıda verilen yazılış ve okunuş doğrultusunda taşıdığı anlamak eşliğinde sarımsak kelimesi kullanılabilir. Birçok farklı yemekte kullanılan sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer alan bu bitki türü, kelime bazında sarımsak olarak yazılır.