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Türk Dil Kurumuna göre sigma ne demek? TDK sigma ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz Sigma kelimesi psikoloji alanında geçmektedir. Bağımsızlık ve özgürlük anlamlarını içeren Sigma kelimesinin kapsamlı anlamını sizler için derledik. Peki, Türk Dil Kurumuna göre sigma ne demek? TDK sigma ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:23
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Türk Dil Kurumuna göre sigma ne demek? TDK sigma ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumuna göre sigma ne demek? TDK sigma ne anlama geliyor?
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Psikoloji alanından duyduğumuz Sigma kelimesinin ne anlama geldiği arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre sigma ne demek? TDK sigma ne anlama geliyor?

SİGMA NE DEMEK?

Sigma psikoloji alanında geçen kelimelerden biridir.

Bağımsız olma ve özgür ruha sahip kişilere verilen durum isimlerinden biri olan Sigma, bağımsızlık bu alanda öne çıkan kurallardan biridir. Özellikle herhangi bir sosyal statüde hep ilk sırada olmayı isteyen kişilere sigma denilmektedir.

Sigma bir çeşit alfa olma isteği şeklinde de kullanılmaktadır.

Sigma kelimesinin TDK sözlük anlamı ise liderlik yapmayı seven ve egoları yüksek olan kişilere verilen isimlerden biridir. Bağımsız karaktere sahip olan bu kişiler aynı zamanda insan yönetimine de meyillidir.

Karakter analizi yapan kişiler sıkça bu kelimeyi kullanmaktadır. Sigma kuralları kişinin nasıl bir tavır içerisinde olduğu da belirlemektedir.

Sigam genel bir ifade ile bağımsızlık duygusu güçlü olan kişiler olarak yanıtlanmaktadır. Üstelik derin düşünceye sahip olma durumu bu kişilerde sıkça görülen özelliklerden biridir.

Sigma sosyal hayatta herkesin karşılaşacağı karakterlerden biri olarak bilinmektedir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SİGMA NE DEMEK?

TDK sözlüğü içerisinde geçen kelimelerden biri sigmadır. Bu kelime anlamını merak ederek araştıran pek çok kişi için sigma kelimesi kişisel olarak karakterin herkesten üstün tutulması durumu olarak ifade edilmektedir.

Aynı zamanda derin düşüncelere sahip olan kişiler için de entellektüel bir karakter olarak sigma kelimesi gösterilmektedir.

SİGMA KURALLARI NEDİR?

Sigma kuralları kişinin karakterini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu kurallar içerisinde kişi her daim sakinliğini korumaktadır.

Aynı zamanda kuralların başında yer alan bağımsızlık ve özgür ruhlu olma düşüncesi de pek çok kişiye yanıt oluşturmaktadır.

Sahte tepkilerden uzak durma ve negatif enerji veren kişilere anında cevaplarını verme sigma kuralları içerisinde yer almaktadır.

Sigma kuralları özgürlük temelinde hazırlanmaktadır.

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