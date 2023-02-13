Sıkça kullanılan kelimelerden biri olan spesifik kelimesi anlamı en çok aranan kelimelerin başında geliyor. Fransızca kökenli spesifik kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre spesifik ne demek? TDK spesifik ne anlama geliyor?

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan spesifik , Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilen bir kelimedir.

Özellikle cümleyi daha süslü hale getirebilmek için, taşıdığı anlam ile yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda anlamı üzerinden durumu çok daha kolay ve kısa biçimde ifade etme imkanı tanımaktadır.

SPESİFİK NE DEMEK?

Yerleşik olarak Türkçede bulunan ve Fransızca kökenli olan bu sözcük, değişik biçimlerde ifade edilir.

Spesifik şu anlamlara gelmektedir:

-Yalnızca bir türe özgü olan, özgül, özellikli.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SPESİFİK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman spesifik sözcüğü, ‘sadece bir türe özgü olan ya da özellikli’ şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir konu üzerinde direkt o durumu anlatan bir yapıdır. Diğer bir ifade ile genel anlamdan özel anlama doğru bir yapısı bulunan sözcüktür.

Spesifik kelimesini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için cümle içerisinde kullanmak yeterlidir.

‘’Konu ile ilgili spesifik bir örnek vererek bizi aydınlattı.’’

‘’Olayı çözebilmek için spesifik bir yöntem kullandı.’’

‘’Yaz aylarında hayvanların büyük bir çoğunluğunda uyuması, onların spesifik bir davranışını gösterir.’’

Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber spesifik sözcüğünü bu şekilde kullanmak mümkün.

SPESİFİK KELİMESİ NERELERDE KULLANILIR?

Özellikle herhangi bir konuyu, durumu ya da olayı etkin biçimde anlatabilmek adına spesifik kelimesi değerlendirilir. Daha çok bir durumu veya olayı vurgulamak amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle birçok farklı yerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir durum ya da olayın kendine özgü bir yapısı olduğunu göstermek amaçlı önemlidir. Aynı zamanda cümleleri daha süslü hale getirir.