Türk Dil Kurumuna göre şuan nasıl yazılır? TDK şuan birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘şuan’ kelimesi. Şuan kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK şuan nasıl yazılır? Şuan birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Türkçede bazı kelimeler ayrı yazılır bazıları ise bileşik halde ele alınır. Özellikle şu an kelime grubu çok fazla kullanıldığı için, mutlaka doğru yazılışını bilinmesi gerekmektedir. Böylece tek başına ya da cümle içerisinde anlamlı biçimde değerlendirmek mümkün olur.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ŞU AN NASIL YAZILIR?

Şu an kelime grubu hem cümlede hem de soru anlamı üzerinden kullanılabilmektedir. Tam o anda gerçekleşen bir durumu anlatan ifadeye sahiptir.

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit ise bu kelime grubunun doğru yazılışı, ‘Şu an’ şeklinde öne çıkıyor. Bu anlamı ile beraber doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.

‘’Şu an hepimiz zaten zan altındayız.’’

Görüldüğü üzere o anda herkesin zan altında olduğunu anlatan bir ifade üzerinden kullanılmaktadır. Tabii Türkçe içerisinde bu kelime grubu birçok farklı konu üzerinden değişik durumlarda değerlendirilebilir.

‘’Yaşanan bu duruma şu an hepimiz çok üzgünüz.’’

‘’Hemen şu an çıkıp gidesim geliyor.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde birçok farklı cümle içerisinde etkin biçimde kullanmak mümkündür. Amacına bağlı olarak şu an kelime grubu ayrık biçimde değerlendirilir.