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Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır? TDK şuanda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘şuanda’ kelimesidir. ‘Şuanda ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır? TDK şuanda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:47
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Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır? TDK şuanda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır? TDK şuanda birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’şuanda’ kelimesidir. ‘Şuanda’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır? TDK şuanda birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre şuanda nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ŞUANDA NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre şu anda ile alakalı doğru yazılış 'şu anda' şeklinde olmalıdır. Bundan dolayı herkesin şu anda olarak bilinen yazılışa göre hareket etmeleri gerekir.

Şu anda içerisinde geçen 'şu' sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanılır. Doğal olarak şu anda yazarken bitişik yazım doğru olmaz. Ayrıca şu ve anda olarak iki kelime bir araya gelerek yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bunun için tek bir yazım olan 'şu anda' herkes tarafından bilinmelidir.

-Doğru: Şu anda

- Yanlış: Şuanda

- Yanlış: Şu an da

- Yanlış: Şuan da

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