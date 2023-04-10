10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘teneffüs’ kelimesidir. ‘Teneffüs’ kelimesinin doğru yazımı teneffüs mü yoksa tenefüs mü merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:08
Takip Et

Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?
+
Aa
-

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘teneffüs’ kelimesidir. ‘Teneffüs’ kelimesinin doğru yazımı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışları ile ilgili her gün binlerce kez sorgulama yapılmaktadır. Teneffüs kelimesi de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre teneffüs kelimesinin doğru yazımını sizler için derledik.

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ‘teneffüs’ kelimesinin doğru yazımı ''teneffüs'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

‘’Bu teneffüs arkadaşlarım ile oyun oynayacağım.’’

‘’Teneffüs zilini çok az duyuyoruz.’’

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
4
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
5
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
6
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
7
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.