Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘teneffüs’ kelimesidir. ‘Teneffüs’ kelimesinin doğru yazımı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır? TDK teneffüs mü tenefüs mü?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na göre teneffüs nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışları ile ilgili her gün binlerce kez sorgulama yapılmaktadır. Teneffüs kelimesi de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre teneffüs kelimesinin doğru yazımını sizler için derledik.

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ‘teneffüs’ kelimesinin doğru yazımı ''teneffüs'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

‘’Bu teneffüs arkadaşlarım ile oyun oynayacağım.’’

‘’Teneffüs zilini çok az duyuyoruz.’’