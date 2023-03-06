Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise İngilizce olan ’tişört’ kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumuna göre tişört nasıl yazılır? TDK tişört mü T-Shirt mü?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre tişört nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE TİŞÖRT NASIL YAZILIR?

Tişört kelimesi, genel olarak yaz ve bahar aylarında giyilen kısa kollu, pamuk ve polyester kumaşlardan üretilen giyim ürünü olarak bilinmektedir.

Tişört kelimesinin doğru yazılışı da tişört şeklinde olmalıdır. Ancak t-shirt şeklinde kullanılan bir kelimenin de yanlış olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

TİŞÖRT MÜ T-SHİRT MÜ?

Tişört kelimesi, yazılışı en fazla karıştırılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Tişört kelimesinin yazılışının T-shirt olarak mı yoksa tişört olarak mı yazılması gerektiği sıklıkla karıştırılmaktadır.

Tişört kelimesi için yapılan her iki yazımın da doğru olduğunu söylemek mümkündür. Tişört kelimesinin dilimizde doğru kullanımının ve doğru yazılışının ise ‘’tişört’’ şeklinde olması gerekmektedir. Ancak t-shirt şeklinde de yazılabilir.